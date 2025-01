Cristina Ferreira já havia revelado que lançará, em breve, um projeto que ninguém está à espera.

Na sua mensagem de ano novo, publicada no dia 31 de dezembro, voltou a falar do assunto.

"2025 vai começar com uma viagem que desejo há muito e, com o lançamento de um projeto que leva muitos meses de trabalho e muito brilho nos olhos. Criar vai ser sempre o meu maior propósito", escrevia no último dia do ano.

Agora, a 1 de janeiro, volta a despertar a curiosidade e anuncia que é já este mês que tudo será revelado.