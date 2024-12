Cristina Ferreira recorreu à sua conta de Instagram para recordar 2024 e falar das novidades do próximo ano sem, contudo, revelar muito.

"Nunca olho para um ano como mau ou difícil. É sempre extraordinário e só consigo lembrar-me do que foi entusiasmante e feliz. 2024 foi muito feliz. Muito mesmo. E sinto que foi o início de um futuro leve e de acordo com o que quero para a minha vida. Tenho 47 anos , um filho lindo, uma família perfeita , um amor incrível, uma vontade de fazer acontecer, um compromisso de ser feliz todos os dias", escreveu a apresentadora na legenda de uma fotografia do mar.

"2025 vai começar com uma viagem que desejo há muito e, com o lançamento de um projeto que leva muitos meses de trabalho e muito brilho nos olhos. Criar vai ser sempre o meu maior propósito. É o que me alimenta. O meu sossego será sempre o desassossego. Bom ano a todos", desejou, por fim, Cristina Ferreira aos seus seguidores.

