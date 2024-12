"Há coisas no Leomarte que não consigo achar piada", disparou Flávio Furtado em direto na gala de domingo do 'Secret Story'.

O comentador aproveitou a ocasião para deixar clara a sua opinião sobre algumas expressões que o participante usa para 'picar' outros concorrentes do reality show e que, na sua opinião, são pouco corretas.

"Há coisas no Leomarte que não consigo achar piada. O Leomarte dirige-se às pessoas mais velhas, à velhice, como sendo uma coisa depreciativa. Sempre que oiço o Leomarte dizer: o velhote, o avô, o Alzheimer, vai ter um AVC, tragam-lhe um comprimido para o AVC...", apontou, acabando por interromper o raciocínio para dirigir-se à plateia.

"Vocês estão a rir? Não acho piada", disse, olhando diretamente par ao público que ria atrás de si.

"Não achas que é para picar?", questionou Cristina Ferreira.

"Cristina, as bandeiras têm de ser as mesmas. Se em determinados realitys e para determinados concorrentes se levantam bandeiras, se pede expulsão e penalizações para concorrentes que dizem: está maluco, está doido, é bipolar, toma a medicação. Acho que usar as palavras 'estás velho, és um avô' para ofender, é sinónimo de achar que a velhice é uma coisa depreciativa. Não acho simpático", completou.

Veja aqui o momento vivido em direto.

