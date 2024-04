Filipa Gomes foi uma das personalidades a manifestar-se contra a proposta do Movimento Ação Ética, tendo como objetivo a criação de um estatuto legal e fiscal da 'mulher dona de casa'.

Partilhando uma notícia sobre o assunto na sua página de Instagram, a chef e apresentadora do 24 Kitchen comentou a proposta de forma irónica.

"Pois... que seria o homem usar braços, pernas e cabeça para efetuar atividades tão poucochinhas como limpar a sanita onde se senta, cozinhar a comida que come, criar as crianças que faz ou limpar o chão que pisa. Só seres ignóbeis como as mulheres o podem fazer.

Acho muito bem que se crie esse tal estatuto de 'dona de casa' exclusivo para as mulheres. É que assim os homens, seres iluminados e dotados de inteligência superior, podem dedicar-se a grande projetos e carreiras distintas para os quis estão biologicamente destinados.

É bom que arranjemos um espaço no nosso dia para aplaudir o homem e ainda ficar grata pelo grande privilégio que é poder servi-los, sendo que sem eles não conseguiríamos pôr pão na mesa", escreveu.



© Instagram - Filipa Gomes

Leia Também: A reação dos famosos ao livro (e debate) polémico da semana