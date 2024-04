Um dos temas que marcou a atualidade esta semana foram as declarações de Paulo Otero, co-autor do livro 'Identidade e Família', na SIC Notícias, onde discutiu vários assuntos relacionados com a mulher e o seu papel na sociedade.

O professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa disse, entre outras coisas, que o papel da mulher enquanto "dona de casa" tem vindo a ser desvalorizado.

Estas declarações mereceram a reação de personalidades bem conhecidas.

Uma delas foi a apresentadora Filomena Cautela, que referiu nas redes sociais: "Não se discutem conceitos básicos. Os direitos são para tod@s". Filomena Cautela: "As mulheres não são donas de casa parideiras"

Também a atriz Inês Aires Pereira não ficou indiferente ao assunto. Numa partilha na sua página de Instagram, defendeu: "O que está errado é tudo o que sai da boca deste senhor". Inês Aires Pereira reage a palavras polémicas de Paulo Otero

Na caixa de comentários do vídeo que resume a entrevista, partilhado pela página 'volksvargas', Rita Pereira elogiou a "elegância das duas jornalistas" presentes no momento, nomeadamente, Catarina Marques Rodrigues e Nelma Serpa Pinto.

"Um aplauso a estas mulheres que conseguiram falar com esta pessoa sem serem mal educadas", escreveu ainda a artista Irma.

A comediante Beatriz Gosta confessou-se "horrorizada" com o debate e a atriz Joana de Verona revelou a sua indignação com as palavras "p*** m****".

Também o humorista Salvador Martinha ironizou com a situação através de vários vídeos.