Depois do debate polémico entre Paulo Otero e a jornalista Catarina Marques Rodrigues na SIC Notícias, as palavras do co-autor do livro 'Identidade e Família' tornaram-se virais.

Inês Aires Pereira foi uma das figuras públicas que se manifestaram publicamente. Ao destacar um excerto do debate, a atriz começou por comentar: "O que está errado é tudo o que sai da boca deste senhor. É dar o desconto porque já é velhote e fica difícil mudar a sua cabeça?".

"Tenho esperança que os seus filhos (se tiver) pensem diferente. Eu irei fazer de tudo para que quando os meus filhos ouvirem este tipo de discurso, ou se riam ou façam cara de 'malucos do riso' no final do sketch", completou.



© Instagram

A publicação destacada por Inês Aires Pereira foi ainda comentada por outros rostos muito conhecido, como Rita Pereira, que elogiou a postura da jornalista Catarina Marques Rodrigues e Nelma Serpa Pinto (pivô que moderou o debate).