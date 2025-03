Depois da escritora portuguesa Madalena Sá Fernandes ter partilhado um vídeo onde o sociólogo e escritor João Pedro George faz críticas à sua obra e onde relaciona as suas redes sociais com o seu trabalho, as quais a autora considerou "misóginas e machistas", eis que foram várias as figuras públicas que se manifestaram publicamente.

Bruno Nogueira foi um dos primeiros, seguido de Nuno Markl.

Inês Aires Pereira fez também questão de comentar a publicação da escritora, referindo que o vídeo "só podia ser inteligência artificial". "Mau demais para ser verdade", referiu a atriz.

Filipa Gomes também não ficou indiferente. "Imagino o quão ferido ficou o seu ego masculino para ter perdido o filtro e deixar que saísse quase tudo o que pensava", disse.

Já Júlia Palha atirou: "Coitado… Enganou-se, achava que estava na tasca com os amigos… Ah! E achou que estávamos em 1950!"

"Ressabiado", escreveu Marisa Cruz, seguida de Rita Patrocínio: "Que vergonha. Inacreditável".

Capicua também não perdoou: "Fez bingo no cartão do macho ultrapassado. Duvidar do mérito sempre, dizer que deve ser cunha, pedir o recato e a cabeça baixa das vítimas, tudo para não ter de lidar com o talento de uma mulher bem sucedida. Um clichê que diz muito de si mesmo e nada de quem critica."





Iva Domingues não ficou indiferente a toda esta polémica: "Que tristes, ressabiados, invejosos e misóginos."

