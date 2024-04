Depois de Inês Aires Pereira, também Filomena Cautela quis falar sobre a mais recente polémica relacionada com o livro 'Identidade e Família' e as declarações feitas pelo seu co-autor, Paulo Otero, na SIC Notícias.

Nessa ocasião, o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa disse, entre outras coisas, que o papel da mulher enquanto "dona de casa" tem vindo a ser desvalorizado, algo que mereceu uma resposta de Filomena.

"Não se discutem conceitos básicos. Os direitos são para tod@s, as mulheres não são donas de casa parideiras, quem quer viver em sociedade tem de aprender, conviver e respeitar a diversidade da sociedade, quem quer inventar e distrair-nos com guerras culturais da pi€#&G' volte para a cave", atirou a comunicadora, com alguma indignação. Ora veja:



© Instagram/Filomena Cautela

Leia Também: Inês Aires Pereira reage a palavras polémicas de Paulo Otero