O programa 'Got Talent Portugal' chega à RTP1 no dia 12 de janeiro. O concurso de talentos volta a ser apresentado por Sílvia Alberto.

"Voltar ao 'Got Talent Portugal' é como entrar numa pastelaria com cheiro de croissants acabados de sair do forno — impossível não sentir entusiasmo! Este continua a ser o palco onde tudo acontece, com talentos de cortar a respiração e emoções à flor da pele. Estou pronta para voltar a mergulhar nesta experiência deliciosa e espero que o público também esteja, porque vai ser inesquecível", revela a apresentadora, em comunicado.

Filomena Cautela, Inês Aires Pereira, Manuel Moura dos Santos e Rui Massena fazem parte do painel de jurados do programa de domingo.