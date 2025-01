'Got Talent Portugal' estreia dia 12 de dezembro na RTP1 e vai contar com a apresentação de Sílvia Alberto, como já é habitual.

A comunicadora, entusiasmada com este regresso, deixou algumas palavras para descrever as suas expectativas relativamente à nova temporada do programa.

"Voltar ao Got Talent Portugal é como entrar numa pastelaria com cheiro de croissants acabado de sair do forno - impossível não sentir entusiasmo! Estou pronta para voltar a mergulhar nesta experiência deliciosa e espero que o público também esteja, porque vai ser inesquecível".

A partilha foi feita na página oficial de Instagram do programa.

De recordar que Filomena Cautela, Inês Aires Pereira, Manuel Moura dos Santos e Rui Massena irão voltar a fazer parte do painel de jurados do programa de domingo.

Leia Também: 'Got Talent Portugal' já tem data de estreia