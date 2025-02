Decorreu, na noite do passado domingo, 2 de fevereiro, mais uma emissão do 'Got Talent Portugal', programa da RTP1.

Sílvia Alberto, apresentadora do formato, teve um papel de muito destaque ao atribuir um 'botão dourado' a uma concorrente. Esta distinção só pode ser usada uma vez por cada jurado e pela apresentadora, o que revela que a atuação de Rita Oliveira, uma artista circense, conquistou o coração de Sílvia.

Nas redes sociais, a apresentadora explicou a sua escolha que deixou os presentes emocionados.

"Dei o botão dourado à Rita porque a sua atuação foi uma demonstração impressionante de coragem e talento. O nível de risco envolvido naquele número de circo foi extremo, exigindo um controlo absoluto e uma entrega total. Deixou-me sem palavras e senti que merecia ser celebrado!", confessou Sílvia Alberto.

