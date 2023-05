Enzo Celulari, filho mais velho de Cláudia Raia, de 26 anos, fez uma música dedicada ao irmão bebé e este 'miminho' foi destacado na página de Instagram da atriz brasileira.

Cláudia Raia mostrou o vídeo onde se pode ouvir Enzo cantar 'Pirilico' enquanto mostram imagens do pequeno Lucas, que nasceu no passado mês de fevereiro.

De recordar que Enzo é fruto do casamento terminado da atriz com Edson Celulari. O ex-casal tem ainda em comum a filha Sophia Raia, de 20 anos. Luca é fruto da atual relação de Cláudia Raia com Jarbas Homem de Mello.

Leia Também: Miguel Falabella conheceu o bebé de Cláudia Raia e ficou rendido