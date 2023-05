Cláudia Raia recebeu a visita de dois amigos muito especiais. Miguel Falabella e Gogoia Sampaio foram a casa da atriz conhecer o bebé Luca.

"Olha só quem veio visitar o Luquinha hoje! Amo vocês meus irmãos da vida, Miguel Falabella e Gogoia Sampaio", declarou Cláudia Raia através do Instagram.

Às suas palavras, a atriz juntou ainda as imagens que registaram este encontro especial.

O bebé Luca nasceu em fevereiro deste ano, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. O menino junta-se a Enzo e Sophia, de 20 anos, ambos resultado do anterior relacionamento com Edson Celulari.

