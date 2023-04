Cláudia Raia recuou uns meses no tempo esta sexta-feira, 28 de abril, ao 'navegar' pelo rolo de câmara do seu telefone. A atriz encontrou uma fotografia da reta final da gravidez do filho bebé, o pequeno Luca.

A imagem mostra Cláudia, de 56 anos, com uma enorme barriguinha, competindo com a barriga do filho mais velho - Enzo Celulari, de 26 anos.

O bebé Luca nasceu em fevereiro deste ano, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. O menino junta-se a Enzo e Sophia, de 20 anos, ambos resultado do anterior relacionamento com Edson Celulari.

