Claudia Raia foi mãe pela terceira vez há precisamente dois anos e a data não ficou esquecida, muito pelo contrário.

A mamã destacou na sua página de Instagram algumas imagens do filho mais novo, o pequeno Luca, e escreveu: "Há dois anos nascia o meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche os nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Amamos-te, muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva o nosso bilico".

O menino, recorde-se, é fruto da relação da atriz brasileira, de 58 anos, com Jarbas Homem de Mello, de 55. Claudia Raia ainda é mãe de Sophia Raia, de 22 anos, e Enzo Celulari, de 27, do casamento anterior com Edson Celulari, de 66.