Joana Machado, Eduardo Madeira e a filha de ambos, Leonor, decidiram animar o Natal de 2020 com camisolas temáticas e o comediante não resistiu em registar um momento para as redes sociais da família vestida a rigor.

"Bom Natal. Beijos e abraços com fartura. PS - Nota-se muito o quanto adoro uma boa foto familiar com fardeta natalícia?", brincou o comediante na legenda do registo.

Recorde-se que Joana e Eduardo Madeira estão à espera do segundo bebé em comum, uma menina que se vem juntar a Leonor, de sete anos. O humorista é ainda pai de Rodrigo, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior.

