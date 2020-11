Eduardo e Joana Madeira resolveram começar a manhã de quarta-feira, dia 25, partilhando com os seus seguidores do Instagram uma novidade feliz: o casal revelou qual o sexo do segundo filho em comum.

"É Uma MENINA!Vem aí outra menina. Deve nascer no início de Maio. Feliz? É pouco. Muito feliz", declara o ator e humorista, de 48 anos, na legenda de uma fotografia onde a mulher, Joana Machado Madeira, de 29 anos, exibe a sua barriguinha em lingerie.

Também Joana partilhou a mesma fotografia e na legenda escreveu: "Menina! É uma menina! Mais uma menina! Isto sou eu já a rir-me da vida que o pobre Eduardo vai ter com três miúdas cá em casa".

Recorde-se que Eduardo e Joana já são pais de uma menina, Leonor, de sete anos. Já o humorista tem ainda um filho mais velho, Rodrigo, de 19 anos, fruto de uma anterior relação.

Leia Também: Beatriz Gosta revelou o sexo do bebé no '5 Para a Meia-Noite'