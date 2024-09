Este sábado, 21 de setembro, Eduardo e Joana Machado Madeira completaram 11 anos de casados. A data foi assinalada pelo comediante na sua página de Instagram, lembrando o início desta bonita história de amor.

"Parece que foi ontem que ela me apareceu à frente vinda do Alentejo com um ar meio pacóvio mas um sorriso do tamanho do mundo", recorda.

"Hoje quase parece uma beta de Cascais. Mas o sorriso é o mesmo. E ainda tem o tal ar pacóvio, principalmente quando se irrita e solta umas asneiradas com sotaque. É assim que eu gosto dela. Venham mais 11", completa.

Veja imagens deste casalinho na galeria.

Em comum o casal tem duas filhas - Leonor e Carolina. O comediante é ainda pai de Rodrigo, de 23 anos, fruto de um anterior relacionamento.

