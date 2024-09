Mesmo com os dias cheios de trabalho, sobretudo desde que começou a apresentar o 'Secret Story 8', Cristina Ferreira aproveita todos os momentos livres para fazer uma escapadinha. Esta semana o destino escolhido foi o Hotel Vermelho, em Melides, cujos pormenores deixaram a apresentadora fascinada.

"Em Melides, é obra de Christian Louboutin, o famoso criador dos sapatos de sola vermelha, que se apaixonou pelo nosso país", realça.

"No meio da aldeia nenhuma fotografia lhe faz jus. A decoração, a arquitetura, os detalhes, tudo é de uma beleza extrema. Junta-se a amabilidade de todos os funcionários e este é, seguramente, um dos melhores hotéis do país. Falta só o sino da igreja, que se ouve a pontuar as horas. O resto é coração", completa.

Veja as imagens do local na galeria.

