A propósito do lançamento do seu novo álbum, a cantora e estrela de reality shows Paris Hilton não coloca de lado a possibilidade de se voltar a reunir com Lindsay Lohan, de quem era amiga.

"Estou a criar um álbum de remix. Um remix com ela seria tão icónico. Eu adoro a Lindsay. O álbum dela é incrível", afirmou Paris numa entrevista que deu à Vulture.

Note-se que no início dos anos 2000, as celebridades tiveram uma zanga, passando de amigas a oponentes.

Numa ida anterior ao programa de Andy Cohen, Hilton já tinha confirmado que a animosidade entre as duas estava resolvida. "Já somos crescidas, não estamos no liceu. Acho que foi muito imaturo e agora já está tudo bem".

