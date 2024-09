Paris Hilton teve um fim-de-semana de festa. A sua melhor amiga, e coprotagonista do reality show 'Simple Life', fez 43 anos no dia 21 de setembro e celebrou a data com uma festa de aniversário.

"A divertir-me imenso com as minhas rainhas do signo virgem @NicoleRichie & @SofiaGrainge. Adoro. Feliz aniversário Nicole", escreveu Hilton na legenda de uma publicação feita no dia 22, no seu Instagram.

A primeira fotografia mostra Nicole com os braços à volta da amiga e da sua irmã, Sofia Richie Grainge.

"Amo-te tanto irmã", respondeu Sofia nos comentários. Carregue na galeria para ver as fotografias da festa.

