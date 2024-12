Paris Hilton e Nicole Richie estiveram no programa 'Late Night with Seth Meyers' para promover o especial 'Paris & Nicole: The Encore', na segunda-feira, 9 de dezembro.

Durante a entrevista, Hilton fez uma revelação sobre o seu filho, Phoenix.

"A primeira palavra dele foi 'Yas' [expressão que significa 'sim' de forma muito entusiasta, usada no calão]", revelou a socialite, citada pelo Daily Mail.

"Espera, a primeira palavra dele foi 'Yas'? Normalmente quando essa é a primeira palavra, a segunda é 'Rainha'", respondeu o apresentado, a rir.

