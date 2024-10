Eduardo Madeira não podia ser um pai mais orgulhoso! O comediante destacou na sua página de Instagram o momento em que a filha mais velha, Leonor, de 10 anos, participou no programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha', no qual surge ao lado de Ricardo Araújo Pereira enquanto este lhe explica os pormenores do julgamento do caso BES.

"Sabias que tinhas nascido no mesmo dia da queda do BES?", questionou o Araújo Pereira.

"A minha mãe gritou tanto que a minha vizinha até disse: 'olha, mais uma que perdeu tudo'", disse Leonor, causando gargalhas no público.

Partilhando o momento, Eduardo Madeira realçou: "A minha garota com o grande RAP hoje no 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha'.

Note-se que Leonor é fruto da relação do comediante com Joana Machado Madeira.

Leia Também: "Tens ar de CEO, mas és engraçado como tudo". Whoopi Goldberg sobre RAP