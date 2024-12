"Tempos difíceis estes". Foi com estas palavras que Eduardo Madeira começou por legendar as imagens que publicou na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 20 de dezembro, onde se mostra no hospital com a filha mais nova.

"Nos últimos dias passei o pior dos pesadelos. A minha filha Carolina foi internada com uma infeção. Felizmente já teve alta", contou de seguida.

"Todavia, a minha cabeça ficou com os que lá vão passar o Natal. Um Natal que será passado num sítio onde o tempo e o espaço parecem não existir. Foi isso que senti. As rápidas melhoras a todos é o que mais desejo", destacou depois.

"Uma coisa é certa, a saúde é o mais importante. Parece só um lugar-comum, mas é do mais acertado que nos pode sair pela boca fora. Boas festas a todos e com muita saúde! PS - Um Obrigado especial aos profissionais do Hospital da CUF Descobertas pela atenção e carinho permanentes. A Carolina não tem um feitio fácil, sai à mãe, claro. Mas vocês foram inexcedíveis", rematou.

De recordar que Carolina é fruto do casamento de Joana e Eduardo Madeira. O casal tem ainda em comum a filha Leonor. O humorista é também pai de Rodrigo, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Depois da 'noitada', Eduardo Madeira mostra resultado da tatuagem