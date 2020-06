Esta quinta-feira, dia 4, Cristina Ferreira recebeu na sua 'casa' da SIC Daniel Kenedy, que confessou, recentemente, numa entrevista ter sido viciado no jogo.

O ex-jogador de futebol começou por referir que sentiu a "necessidade de alertar muita gente", sendo que se conseguisse ajudar apenas uma com a entrevista, então já ficaria feliz.

"Sentia que tinha de dizer isso às pessoas, que devo um pedido de desculpas a muita gente", sublinhou, lamentando aqueles que lhe são mais próximos e que se viram prejudicados. "Falar sobre isto aumenta a minha responsabilidade para o futuro", nota.

Dando conta que nada desculpa a sua responsabilidade, Daniel revelou que o vício surgiu numa fase muito difícil da sua vida, depois de em 2002 ter sido afastado do Mundial de futebol. "Foi tudo abaixo dentro de mim, não fui forte", reconhece.

Kenedy referiu que tudo começou por brincadeira, em 2004, quando decidiu ir ao casino com um amigo. Os momentos em que jogava, sobretudo à roleta, permitiam que se esquecesse do passado doloroso. "Houve muita gente que sentiu que havia alguma coisa de errada, muita gente tentou. Não ouvimos ninguém. (...) Foi uma bola de neve", recorda.

"Havia uma altura em que ia quase todos os dias e perdia quase todos os dias. Depois há a necessidade de recuperar. Perdi quase tudo no jogo", sublinha.

Recorrendo a alguns amigos, Daniel confessa que "desiludiu muita gente", que pretende compensar ao máximo, como pode.

A reabilitação

O primeiro passo para a recuperação, depois de perceber que precisava de ajuda, foi enviar uma carta ao casino a pedir para que não o deixassem entrar. Posteriormente, começou a fazer terapia de grupo.

"O primeiro dia que lá fui foi horrível", afirmou, recordando o medo que sentiu de ser reconhecido, algo que aconteceu. No entanto, com o passar do tempo, Daniel percebeu que todas as pessoas no grupo eram iguais e tinham o mesmo objetivo: a reabilitação.

"Temos de ter uma força de vontade enorme. Eu fui forte. Não foi fácil", completa.

Não tendo tido nenhuma recaída até ao momento, Daniel Kenedy contou aquele que é agora o seu maior desejo: "Voltar à vida, voltar a ter paz comigo mesmo, porque eu não tinha".

