Ao lembrar o seu afastamento do futebol aos 27 anos, em 2003, Daniel da Cruz Carvalho, mais conhecido como Dani, recordou que a decisão foi tomada por motivos pessoais.

"A minha mãe, que era a pessoa mais próxima do meu coração, sofreu o seu primeiro cancro. Preferi ficar com ela", começou por partilhar em conversa com o AS.

"Foram sete ou oito anos, mas depois faleceu. Tinha estado muitos anos fora de Portugal, sem a ver na maioria dos dias, sem desfrutá-la. Quando podes perdê-la, sabes o que é mais importante", acrescentou o ex-futebolista do Sporting, que passou também pelo West Ham, Ajax e Atlético de Madrid.

