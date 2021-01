Eva Mendes falou sobre uma das descobertas que fez com a ajuda das suas filhas. Na sua conta de Instagram, a celebridade abordou o assunto numa publicação deixando um conselho para os pais.

"Deixem que os vossos filhos vos repreendam. É saudável", garantiu.

"As crianças podem estar tão alinhadas com os seus valores que não vão aceitar nada abaixo do respeito que merecem", alertou.Mendes confessou que ela própria passou por um destes momentos enquanto mãe.

"Não tenho publicado muito ultimamente porque a minha mais pequena disse-me que estava demasiado tempo no telemóvel. Poderia dizer que ela tinha levado demasiado a peito. Ela é uma criança, claro que ela levou a peito", explicou, referindo que nestes momentos tem de haver uma intervenção dos pais de forma a explicar-lhes que eles não são o problema.

"Tivemos então uma boa conversa, pedi desculpa e prometi que iria ficar atenta. Percebi que não é por estar sempre em casa que estou sempre presente", completou.

Recorde-se que Eva Mendes tem duas filhas: Esmeralda Amada, de seis anos, e Amada Lee, de quatro, frutos do seu relacionamento com Ryan Gosling.

