Consegue adivinhar a identidade da atriz da fotografia? Se a sua resposta é Eva Mendes, saiba que acertou.

A atriz está de parabéns nesta quarta-feira, 5 de março, dia em que completa 51 anos de idade.

Conhecida pelos seus papéis em filmes como '2 Fast 2 Furious', 'Once Upon a Time in Mexico', 'Hitch' e 'Ghost Rider', entre outros, é também mulher de um famoso ator.

Eva Mendes é casada com Ryan Gosling, com quem tem duas filhas, Esmeralda e Amada.

