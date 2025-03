Se a sua resposta foi Inês Folque, então acertou.

A atriz e comunicadora celebra esta quinta-feira, 6 de março, 38 anos.

"A verdade é que não me sinto com essa idade... pelo menos metade, 38 nem pensar", começou por escrever na legenda que acompanha as fotografias que publicou em criança.

"Trouxe estes tesourinhos de casa dos meus pais e a partir de agora ninguém pode dizer que os meus minis não são parecidos comigo. Há por aí alguém a fazer anos hoje também?"

Inês Folque é atriz e apresentadora, tendo ficado conhecida ao participar na sétima temporada da série da TVI, 'Morangos com Açúcar'. É casada com Gonçalo Telles, comentador na SIC Notícias, com quem tem dois filhos.

