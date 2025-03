Eva Mendes esteve de parabéns na quarta-feira, 5 de março, dia em que completou 51 anos de idade.

Para assinalar a data, assim como o lançamento de uma campanha, a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram.

"A minha nova campanha e a minha nova idade acabaram de ser lançadas! Faço 51 anos hoje e estou tão grata por todas as razões. Especialmente pela Stella McCartney, por fazer a coleção mais bonita e sem crueldade animal na qual me senti tão bem. Já trabalhei com designers incríveis ao longo da minha carreira, mas nunca me senti tão sexy", lê-se na legenda das fotografias da campanha.

"Odeio não poder estar aí no teu desfile hoje, mas tenho a melhor das razões no mundo - estou com a minha família."

