Eva Mendes afirma que "não tem medo de tentar" procedimentos estéticos, mas que às vezes "se arrepende" de ter feito alguns.

Em entrevista ao The Times UK, a atriz falou sobre a sua experiência com os procedimentos de beleza que fez ao longo dos anos.

"Não tenho medo de tentar coisas que sejam seguras, porque a maioria desses pequenos tratamentos, digamos, são reversíveis", disse ela ao canal.

"Se fizeres botox, mas não gostares, consegues removê-lo. Houve momentos em que me arrependi".

Mendes também partilhou que, ultimamente, tem notado que o seu maxilar está um pouco "estranho", então está a considerar passar por um procedimento a laser com a mais recente tecnologia.

Na mesma entrevista, na qual a atriz também falou sobre ter completado 50 anos em março, a mesma refletiu sobre como ainda se sente "muito sexy" graças ao seu parceiro de longa data, Ryan Gosling.

"A maneira como o meu homem olha para mim é simplesmente... às vezes eu fico tipo, 'Meu Deus'", suspirou. "Isto pode não agradar às pessoas, mas muito do que sinto é um reflexo do que ele me dá", concluiu.

Recorde-se que Eva Mendes e Ryan Gosling têm duas filhas - Esmeralda, de 10 anos, e Amada, de oito.