Já descobriu quem é o ator da fotografia? Se a sua resposta é Ryan Gosling, está correto.

O artista está de parabéns esta terça-feira, 12 de novembro, dia em que completa 44 anos de idade.

Quando era criança, como na fotografia que mostramos, Gosling já era famoso. O ator começou a sua carreira aos 13 anos, quando participou no conhecido 'Mickey Mouse Club', do Disney Channel.

Atualmente, Ryan Gosling, que nasceu no Canadá, vive em Los Angeles (EUA), com a mulher, a também atriz Eva Mendes, apesar dos rumores de que se vão mudar para Londres (Inglaterra) com os filhos.

É conhecido por vários papéis, entre eles nos filmes 'O Diário da Nossa Paixão', 'Nos Idos de Março', 'La La Land: Melodia de Amor', e 'Barbie'.

