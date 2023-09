Tendo estreado o programa 'Casados no Paraíso' no início de setembro, Cláudia Vieira não poderia estar mais feliz com as boas reações que tem recebido.

"Nunca sabemos como é que vai correr, como é que as pessoas vão receber. Era um formato completamente novo. Casados à primeira vista no paraíso, naquele país, naquelas circunstâncias, com aquelas adversidades… Trouxe muitos ingredientes e, felizmente, as pessoas estão a gostar de acompanhar o programa", disse,

"Isso deixa-me realmente muito feliz, não por estar a ganhar ou deixar de ganhar. São outras lutas que não me competem a mim", acrescentou, afirmando que "valeu a pena embarcar para as Filipinas" para esta aventura.

Apesar de durante as gravações "ir sabendo de tudo", a apresentadora não estava todos os dias com os casais, por isso "agora é que está a ver o que realmente se passava nas ilhas". "Não vi tudo. Muitas vezes estou a ser surpreendida com algumas coisas", confessou.

As declarações de Cláudia Vieira foram partilhadas com os jornalistas no evento que comemorou o lançamento da primeira loja física Call Me Gorgeous, marca de Luís Borges, na passada quinta-feira, dia 21 de setembro, em Lisboa. O Fama ao Minuto também esteve presente.

Sobre o colega e amigo, realçou que "é muito corajoso em abrir um espaço físico". "Está muito bonito. Desejo o maior sucesso", acrescentou, tendo comentado depois que as peças de Luís Borges podem "arrojar" um look.

Apesar de no seu dia a dia não ter por hábito usar peças "grandes", Cláudia Vieira não deixa de dar o seu toque a cada visual. "Gosto sempre de usar qualquer coisa. Relógio é obrigatório, e depois ou uns brincos, ou um fiozinho… Sinto-me mais completa".

A apresentadora e atriz também lançou no ano passado uma marca de roupa. Obsidian foi o início de uma aventura que está agora "num estado de análise e de espera".

"Já éramos para ter avançado com a segunda coleção, depois achámos que não era a altura ideal… É uma coisa complicada termos uma marca, é mais exigente. Somos três sócias muito ocupadas, estamos com algumas dificuldades em gerir da melhor maneira a evolução [da marca]", acrescentou, realçando que "também não tem essa pressão em cima" e quando acharem que faz sentido, darão novidades.

