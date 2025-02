Este fim de semana, além da surpresa da identidade do Coala, que era a máscara de Gonçalo da Câmara Pereira, também Cláudia Borges fez uma participação especial em 'A Máscara', da SIC.

A apresentadora disfarçou-se de bonequinha de madeira e houve dois investigadores que acertaram - César Mourão e Jorge Corrula.

Um momento especial que Cláudia Borges destacou na sua página de Instagram. "Ainda estou a recuperar da aventura que vivi no domingo na 'Máscara'. Foi muito divertido alinhar neste desafio que a SIC me propôs e que sorte haver marcas com sentido de humor para apostar nos nossos programas! 'Mãe, estás a gozar! És tu!!! És mesmo? Por isso é que sabias a letra desta musica de cor!' Foi o que mais ouvi ontem à noite", disse junto de algumas fotografias da sua atuação no programa e um vídeo.

