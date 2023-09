Foi na comemoração da abertura da primeira loja física da marca Call Me Gorgeous, de Luís Borges, que Margarida Corceiro comentou as reações ao trailer da série 'Morangos com Açúcar'.

Ao confidenciar que veio direta da praia depois de um dia de gravações, revelou que já está a trabalhar na segunda temporada.

"Estou muito feliz com o nosso trabalho. Acho que ficou com muita qualidade, estou muito expectante. Acho que vou estar nervosa na estreia porque quero ver qual é a reação das pessoas, mas estamos tranquilos porque sabemos que demos tudo", disse.

Em relação aos comentários que foram surgindo após o lançamento do trailer, reagiu: "Dizem que parece 'Elite', eu agradeço imenso porque 'Elite' é uma das minhas séries preferidas, das maiores séries da Europa, para mim".

Quanto à sua personagem, explicou que "muda de visual" - tendo começado loira e agora está morena. O motivo? "Não posso dizer agora, ainda nem saiu a primeira, quanto mais estar aqui a falar sobre a segunda [temporada]".

De recordar que a primeira temporada da série vai estrear no dia 23 de outubro em simultâneo na TVI e na Amazon Prime Video.

"Tem sido difícil manter a cor porque abre muito rápido. Sei que vou, eventualmente, voltar ao loiro. Agora estou a gostar do moreno", confessou, após questionada sobre se vai manter o look. "As gravações acabam acho que no final deste ano, não sei se depois vou manter ou não. Talvez", acrescentou.

Ainda a comentar o look, completou: "Adorei passar a morena porque estava farta do loiro como estava, porque o da personagem não era o meu loiro natural, era muito loiro - adorei para a personagem, fez todo o sentido, para mim já não aguentava. Depois [sugeriram] mudar para moreno, ninguém me obrigou, mas disse logo que sim".

