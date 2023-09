Estando sempre sob o olhar atento da imprensa cor de rosa e dos internautas, Margarida Corceiro já lida com este tema de uma forma forma. Em conversa com os jornalistas, na passada quinta-feira, dia 21 de setembro, a atriz admitiu que mais parece que "querem que tenha sempre um namorado".

"O meu coração está ótimo. Já passou a altura em que me deixava abalar com alguns comentários, em que me preocupava. Tenho a noção que sou um dos maiores alvos em Portugal de escrutínio, de notícias, tudo e mais alguma coisa. Tive de pôr na minha cabeça que vai ser assim sempre. Não há nada que possa fazer em relação a isso", desabafou.

"Erro muitas vezes, às vezes respondo a coisas que depois me arrependo. Fui aprendendo, foi a vida, o crescimento rápido", acrescentou, referindo-se ao facto de ter 'aprendido a defender-se' dos comentários 'negativos'.

Questionada sobre como vê a ida do ex-namorado, João Félix, para o Barcelona, apesar de não querer continuar a falar de um antigo companheiro e de "já ter dito o que tinha a dizer sobre ele", não deixou de se mostrar feliz. "Estou feliz com o sucesso dele, ele está feliz com o meu… Não sei até quando é que me vão perguntar sobre o João, acho já não faz sentido", confessou.

Estando constantemente em destaque, no futuro não tenciona ter a mesma exposição no que à vida amorosa diz respeito. "Se um dia surgir alguma pessoa e for sério, sei que vai ser inevitável e se vai saber, mas vou filtrar muito mais as coisas e pensar mil vezes sobre tudo e mais alguma coisa", admitiu.

As palavras de Margarida Corceiro foram partilhadas durante a comemoração da abertura da primeira loja física da marca Call Me Gorgeous, de Luís Borges. "Estou a apoiar um dos meus melhores amigos, não podia faltar, ainda por cima é uma marca que gosto tanto e uso tanto", destacou, tendo referido ainda que já comprou as joias do amigo "para oferecer a uma prima" e para si.

