Com o objetivo de fazer com que todas as pessoas, incluindo os fãs de acessórios, se possam sentir fucking gorgeous (absolutamente magníficos em português) em qualquer ocasião da sua vida, a F*CKINGORGEOUS acaba de chegar a Guimarães.

Depois de ter aberto a sua primeira loja em Lisboa, a marca de acessórios criada pelo manequim Luís Borges chega agora ao showroom da Caio Collection que se destaca por ser o primeiro ponto de venda físico a Norte do país a receber as suas peças.

“A escolha da CAIO foi bastante fácil, não só pela amizade que tenho com o projeto como pelo tipo de produto que oferecem. Na minha opinião, acho que faz o ‘match’ com os produtos da F*CKINGORGEOUS”, refere o diretor criativo, Luís Borges, ao SAPO Lifestyle sobre esta sinergia entre marcas e cuja inauguração aconteceu no dia 5 de outubro.

Apesar de este ser um negócio que nasceu, cresceu e vingou no digital, Luís Borges salienta o quão importante é levar as suas criações a cada vez mais pessoas e dar aos fãs a possibilidade de poderem ver, sentir e experimentar as suas peças ao vivo e a cores.

“A localização do espaço também foi um ponto decisivo, porque temos muitos clientes da zona norte do país e, com a nossa presença na CAIO, conseguimos oferecer uma experiência de compra muito mais emocional do que através da nossa loja online”, adianta o também empresário.

Neste espaço, os fãs da marca vão encontrar todos os drops da F*CKINGORGEOUS que prometem trazer um toque de brilho, cor e atitude aos seus looks. Para além dos brincos com a letra B adornados com cristais, disponíveis em versão mini e maxi e que estão entre os seus best-sellers, destacam-se ainda os colares Gorgeousland e Vibrant personalizados com a inicial B que já se tornou na sua imagem registada.

Recorde-se que a F*CKINGORGEOUS chegou ao mercado português em 2021 como Call Me Gorgeous e, após um processo de reestruturação, foi relançada em julho deste ano com uma nova identidade. E ao que tudo indica, este projeto - que desde o início se destacou pelo seu ADN inclusivo, genderless e livre de preconceitos - não vai ficar por aqui.

Questionado se tem mais planos para mais aberturas em Portugal, Luís Borges responde: “É um dos meus objetivos com a F*CKINGORGEOUS, ter presença em várias cidades que façam sentido para nós enquanto marca e enquanto negócio,” conclui.

Descubra toda a coleção da F*CKINGORGEOUS online e nas lojas físicas em Lisboa e Guimarães.