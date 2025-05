Lembra-se do programa 'Casados no Paraíso', que era apresentado por Cláudia Vieira e esteve no ar na SIC entre setembro de 2023 e janeiro de 2024? Um dos participantes prepara-se para ser pai.

Depois de não ter vingado a relação com Carina Lopes no programa, Luís Santos está a começar a construir uma família com a companheira Mafalda Marçalo.

"Uma bênção de Deus", pode ler-se na publicação que Mafalda Marçalo fez no Instagram, e que foi também partilhada na página de Luís Santos.

Mas não ficaram por aqui e revelaram ainda que esperam a chegada de uma menina.

