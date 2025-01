Parece que a gravidez do casal de criadores de conteúdos, Explorerssaurus, não está a ser fácil. Depois de, no início do mês de outubro, terem anunciando que iriam ser pais pela primeira vez, Raquel e Miguel apanharam um susto quando a influencer sofreu um sangramento que a levou ao hospital. Onze dias depois, a situação repetiu-se, mas Raquel garantiu que o bebé estava bem.

Esta quinta-feira, o casal teve de voltar ao hospital, desta vez, em Bali. Raquel Janeiro foi levada de urgência por sentir "dores fortes na barriga".

A influencer partilhou a situação nas histórias do Instagram e afirmou ter "temido o pior".

"Ao final do dia comecei a sentir uma dor intensa na barriga e claro que temi o pior... O Jake [amigo do casal] levou-me ao hospital para ser vista o mais rapidamente possível, apesar de não haver ginecologistas/obstetras a fazer urgência deu para ouvir o coraçãozinho do Romeu e já deu para acalmar" escreveu na descrição da fotografia na qual se mostra no hospital.

"Amanhã, se voltar a sentir dor, volto novamente. O médico acha que deve ser dor associada à expansão do útero e compressão dos órgãos", acrescentou ainda.

Numa outra história, Raquel partilhou com os seguidores um vídeo no qual se vê o médico a fazer-lhe uma ecografia. "Eu meio que me armo em forte e independente, mas só queria ter tido o Miguel ao meu lado neste momento. Muito grata por ter amigos como a Marie e o Jake que me deram logo apoio. Vou descansar agora", escreveu.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, a influencer garantiu que estava tudo bem. "Depois do susto de ontem acordei bem melhor e muitas de vocês apaziguaram-me por terem experienciado o mesmo, obrigada. Ontem mal conseguia caminhar com as dores", escreveu, mostrando que o bebé, neste momento, estará do tamanho de um limão.

