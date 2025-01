O casal de influenciadores, Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, também conhecidos como Explorerssaurus, marcaram presença no podcast de Tiago Paiva, 'Devaneios', e falaram de uma das situações mais complicadas que atravessaram nas suas vidas.

Segundo relatou Raquel Janeiro, o casal investiu as suas poupanças em criptomoedas e acabaram por perder tudo o que tinham.

"Foi basicamente tudo o que tínhamos e dinheiro que estava de lado para a casa", confessou a influencer, acrescentando que ainda sente alguma "mágoa" do marido. Isto, porque Raquel "confiou cegamente" em Miguel e as coisas não correram bem.

A situação remonta a 2022, mas ainda é um assunto sensível para o casal.

"Eu percebo zero de investimentos, confio cegamente no Miguel e uma das coisas que eu já lhe disse, não sei se é mágoa, mas é um tópico que eu sei que ainda não está resolvido dentro de mim", explicou Raquel Janeiro que está à espera do primeiro filho com o marido.

A influencer referiu ainda que tinha o desejo de se reformar aos 30 anos e que, com esta situação, não o poderá fazer. Revelou também que, na altura, estava perto de ter um "burnout" devido à carga de trabalho.

De recordar que Raquel e Miguel deram o nó em setembro de 2022. Em outubro do ano passado, o casal anunciou que estavam à espera do primeiro filho.

