Esta sexta-feira, Liliana Aguiar dividiu opiniões nas redes sociais ao partilhar o seu ponto de vista sobre a privacidade dos telemóveis entre um casal.

"Homem com senha no telemóvel é solteiro. Essa de não invadir a 'privacidade' não existe num relacionamento. Quer dizer, não deveria existir", atirou.

Com curiosidade em saber o que os seguidores pensam sobre o tema, Liliana desafiou-os: "Escreve aí o que aconteceria se o teu companheiro, neste momento, mexesse no teu telemóvel. Pronta, para as respostas politicamente corretas".

Antes de terminar, frisou ainda: "Cá em casa as senhas são as mesmas não vá um perder a memória".

As palavras da antiga comentadora do 'Big Brother' não tardaram em gerar reações, com muitos seguidores a discordar deste ponto de vista.

"Cada um tem que ter a sua privacidade! Se houver confiança, não tem como mexer no meu telemóvel e vice-versa", defendeu uma seguidora.

"Não sei se concordo !! Acho que a senha não serve apenas para detetar infidelidades, mas tb para manter a privacidade de quem nos contacta, profissionalmente, bem como amigos ou familiares", escreveu outra.

Por outro lado, foram também muitos os internautas que se identificaram com a perspetiva da antiga apresentadora de televisão e relevaram que também têm acesso aos telemóveis dos parceiros.

Vale recordar que Liliana Aguiar é atualmente casada com Francisco Nunes.

Leia Também: Liliana Aguiar batizada em praia de Cascais. "Só agora vivo em Cristo"