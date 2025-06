Liliana Aguiar está envolvida em mais uma polémica. A antiga apresentadora, que agora vive e trabalha no Dubai, arrasou publicamente a ex-companheira do seu atual marido, Francisco Nunes.

O empresário fez no Instagram uma partilha a propósito do Dia Mundial da Criança, celebrado a 1 de junho, e também ele, subtilmente, apontou criticas à ex-companheira.

"Hoje é Dia da Criança. E aqui em casa há muito para celebrar. Tenho seis filhos, três ainda crianças, e todos são diferentes, únicos, incríveis. Mas há algo que os une profundamente: o amor.

Vivemos no Dubai, mas o coração não conhece distâncias. Nem a ausência física, nem o tempo, nem qualquer tentativa de afastamento conseguirá quebrar o que sentimos. O que existe entre eles, entre nós, é verdadeiro. Quem vê o amor entre irmãos sabe, arrepia. É puro. É forte. É eterno.

Hoje celebramos a infância, a inocência e a alegria de ser criança. Celebramos cada um dos nossos filhos. Todos. Estão no coração, na memória e na nossa vida, sempre.

E não, ninguém vai estragar isso. Porque a verdade não se cala. E a maldade tem perna curta", escreveu na legenda de uma fotografia na qual surgem três crianças: o filho em comum com Liliana Aguiar, o filho que a antiga apresentadora tem em comum com José Carlos Pereira e o filho que resulta da relação de Francisco Nunes com a 'ex'.

Nos comentários a esta partilha, Liliana Aguiar mostrou arrasadora e revelou que, alegadamente, a mãe do enteado tem tentado impedir que ela e o companheiro estejam com a criança.

"Há quem fale de empatia, amor-próprio e cura interior… mas depois não hesita em impedir o amor entre crianças e em separar laços que são sagrados. O que se diz nas redes devia ser vivido na vida real, porque não há filtro que disfarce a verdade por muito tempo. E as crianças… essas nunca esquecem quem tentou apagar o amor delas.

A justiça será feita. Hoje em dia os tribunais já não brincam com estas atitudes. E no dia em que eu acordar com menos paciência, faço um vídeo a contar tudo. Pode ser que assim a vergonha chegue, e a dissimulação dê lugar à verdade. Porque dizer que se ama muito um filho é fácil… difícil é agir como tal. Tão coach. Tão consciente. Só que não.

Feliz Dia da Criança, meus queridos. Que bom que este ano, com a ajuda dos tribunais, conseguimos falar. Porque no ano passado… nem isso nos deixaram", pode ler-se no seu desabafo.

Liliana Aguiar e Francisco Nunes, recorde-se, vivem atualmente no Dubai com os filhos que têm a cargo de ambos.



© Reprodução Instagram - Liliana Aguiar

© Reprodução Instagram - Liliana Aguiar

