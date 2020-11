Ruben Rua continua a cumprir o isolamento profilático e tem vindo a partilhar no Instagram vários momentos desta fase.

Ainda esta quinta-feira, o apresentador da TVI destacou nas stories da rede social a rotina destes últimos dias.

"Bom dia, meus meninos! Mais um dia no escritório, mais um dia em isolamento. Estou neste momento a tirar a temperatura. Faço isso todas as manhãs e todas as noites. Daqui a pouco liga-me a médica que me tem estado a acompanhar durante estes dias para confirmar que está tudo bem", começou por dizer.

"Já faltou mais", acrescentou, destacando de seguida a temperatura corporal. Mas não ficou por aqui e partilhou ainda imagens do treino que fez. Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: "Sinto-me bem", diz Ruben Rua. Apresentador faz treino e dá conselho