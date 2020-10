Depois de ter revelado que iria ficar em casa nos próximos dias, em isolamento profilático, uma vez que esteve em contacto com um caso positivo de Covid-19, Ruben Rua destacou no Instagram os primeiros momentos de quarentena.

O apresentador partilhou alguns vídeos nas stories da sua página de Instagram onde realça que se encontra "bem".

"Levantei-me tarde, vantagens de estar em casa. Sinto-me bem", começa por dizer, referindo de seguida que vai fazer um treino.

E após o exercício físico, Ruben aproveitou o momento para deixar um conselho.

"Para quem está em casa como eu, em isolamento, ou para quem está em casa infetado mas a sentir-se bem, [o meu conselho] é treinarem. Como já falamos em outras alturas, treinar aumenta o vosso índice da velocidade, ocupa o vosso tempo e tenho a certeza que todos se vão sentir melhor. Sei que não é fácil, sei que é difícil motivarem-se, nem toda a gente pode, como eu, ter um personal trainer por FaceTime, mas se puderem nem que seja 20 minutos/meia hora... uns abdominais, umas flexões, qualquer coisa, tenho a certeza que vai fazer diferença no vosso dia", disse.

Mas não ficou por aqui e, mesmo estando em casa, voltou a destacar, como tem sido habitual, o look do dia. Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: Covid-19: Com Ruben Rua em isolamento, Helena Coelho faz esclarecimento