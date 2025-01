Rúben Vieira, ou Ben, como também é conhecido, sofreu uma transformação física.

A novidade foi partilhada pelo personal trainer Tiago Guimarães que fez questão de mostrar as fotos do 'antes e depois' do assistente de realização.

"Vê o resultado do Ben em apenas 2 meses! Toda a gordura que perdeu na barriga... Enquanto aumentou massa muscular no peito, no ombro e no braço como um todo. Tudo isto sem tomar nada, sem passar fome e sem deixar de comer os alimentos que gosta", pode ler-se na legenda da publicação.

Num vídeo também partilhado pela página, Ben afirma que está feliz pela conquista: "Estou a sentir-me mesmo muito bem".

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues responde a Cristina Ferreira. "Ser feminista é..."