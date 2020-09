No ano passado, Meghan Markle surpreendeu o público ao surgir com um novo anel de noivado, diferente daquele que tinha mostrado ao mundo quando ficou noiva do príncipe Harry. Ora, conforme nota a imprensa internacional, tudo isto foi pensado precisamente pelo príncipe.

O objetivo era dar um novo significado à jóia. Assim sendo, a parte anelar que era dourada passou a ter pequenos diamantes. Para além disso, no anel foram incluídos três diamantes que simbolizavam a sua família, tendo em conta o nascimento do filho de ambos, o pequeno Archie.

Este foi um presente a propósito do seu primeiro aniversário de casamento.

O joalheiro que trabalhou nesta peça referiu que Harry foi muito atento em relação aos detalhes, querendo tornar o presente o mais romântico possível.

Ou seja, Harry revelou-se um eterno romântico...

