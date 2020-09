O casamento de Harry e Meghan Markle marcou pela inovação, contudo, não deixou de ter presentes os aspetos tradicionais de qualquer celebração ligada à realeza. Um desses aspetos foi o cortejo que os dois fizeram numa carruagem já depois de casados, acenando a todos os presentes na rua que os esperavam com grande entusiasmo.

No entanto, havia algo desconhecido, nomeadamente, do que os dois estavam a falar durante o cortejo. Ora, esta curiosidade foi agora revelada com o livro 'Finding Freedom'.

O livro, escrito por Omid Scobie e Carolyn Durand, indica que Meghan apenas proferiu uma expressão, "wow", mostrando assim a sua admiração com a quantidade de pessoas. Por outro lado, Harry queixou-se que as suas calças estariam demasiado apertadas.

Recorde o momento no vídeo de seguida:

Siga o link

Leia Também: Harry e Meghan Markle conquistam sonho e assinam contrato com a Netflix