A duquesa de Sussex surpreendeu todos com ida à Gala 2024 do Hospital Pediátrico de Los Angeles, sozinha e com vestido arrojado (que já tinha usado anteriormente).

Meghan Markle esteve presenta na Gala 2024 do Hospital Pediátrico de Los Angeles, no dia 5 de outubro. A duquesa de Sussex deslumbrou com um impactante e arrojado vestido vermelho de Carolina Herrera, que se destacou pelo seu decote. Mas não foi a primeira vez que Meghan Markle usou a peça. Em 2021, numa das primeiras aparições públicas com príncipe Harry após serem pais de Lilibet, a duquesa usou o mesmo vestido na Salute To Freedom Gala. © Theo Wargo/Getty Images