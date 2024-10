Meghan Markle surpreendeu ao fazer uma reaparição pública este sábado, dia 5 de outubro, na Gala 2024 do Hospital Pediátrico de Los Angeles, evento solidário no qual marcou presença a solo e sem a companhia do marido, o príncipe Harry, ao contrário do que é habitual.

Para a ocasião, a duquesa de Sussex deslumbrou com um impactante e arrojado vestido vermelho de Carolina Herrera, que se destacou pelo seu decote.

Meghan seguiu ainda uma das grandes tendências no que diz respeito à maquilhagem: um visual tão natural, efeito 'cara limpa'.

Veja as imagens na galeria.

