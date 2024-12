Depois da notícia que deixou Hollywood em choque - a queixa de Blake Lively contra Justin Baldoni por assédio sexual e campanha de difamação - eis que vão surgindo novos dados.

Desta vez, o jornal 'The New York Times' divulgou as mensagens que o ator teria trocado com a sua equipa para, alegadamente, destruir a carreira e reputação de Blake.

Segundo a atriz, esta conspiração da parte de Baldoni surgiu porque esta queria expor comportamentos inadequados que viveu no set de gravações do filme 'Isto acaba aqui'. "Para se proteger contra o risco de Lively revelar a verdade sobre Baldoni, a equipa da Baldoni-Wayfarer criou, plantou, amplificou e impulsionou conteúdo visando destruir a credibilidade dela" nas redes sociais, diz a denúncia de Lively.

"Segundo o processo, o estúdio também procurou disseminar a boa fama do ator e realizador, ao público."

Na troca de mensagens anexadas ao processo estão conversas entre Melissa Nathan (relações públicas), Jennifer Abel (gestora de crise) e Justin Baldoni (mensagens que poderá ver mais abaixo).

Nestes diálogos é possível ler: "A narrativa online está tão boa e os fãs estão do lado do Justin [...] Vejo isto como um grande sucesso, tal como o Justin. Fizeste um excelente trabalho", disse Jennifer para Melissa.

Já Melissa escreveu: "A maioria das redes sociais estão a favor do Justin".

Por sua vez, o ator terá redigido a seguinte mensagem: "Toda a gente está a falar da questão dela me ter deixado de seguir" (este assunto foi um dos primeiros a despoletar que alguma coisa se passava nas gravações).

Ainda para provar o plano de Baldoni contra Blake, foi partilhada uma mensagem onde este mostra uma foto de um artigo onde o foco é o ódio online que se gerou contra Hailey Bieber depois desta ter 'gozado' com Selena Gomez, dizendo: "É disto que vamos precisar".

De recordar que o advogado do ator defendeu-se de todas as acusações, referindo que tudo isto foi feito para "remendar a reputação negativa" da atriz.

Leia Também: Autora de 'Isto Acaba Aqui' apoia Blake Lively após processo de assédio

Leia Também: Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual